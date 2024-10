“Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il provvedimento con cui l’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia ha indetto una procedura di assunzione per il reclutamento, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l’impiego, di 616 unità di personale non dirigenziale per il profilo professionale di operatore giudiziario”.

Questa la denuncia che arriva dal Deputato Sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, che aggiunge: “Tale assunzione determinerà un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato negli uffici giudiziari delle regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, escludendo, di fatto, la regione Sardegna che, ancora una volta si ritrova beffata perché i suoi disoccupati non possono godere di questa procedura di avviamento al lavoro”

“Lo stesso Ministro della Giustizia – ha specificato il Deputato – è già stato interpellato da alcuni sindacati che hanno espresso le proprie riserve sulle modalità attraverso cui si è arrivati a questa decisione dichiarando che, non si è proceduto a un interpello per il personale interno, limitando la possibilità di progressioni di carriera per gli ausiliari”

“Per tali motivi – ha concluso Deidda – , insieme alla collega Carolina Varchi, prima firmataria, ho deciso di sottoscrivere una interrogazione affinché il Ministro della Giustizia tenga conto della Regione Sardegna, dei suoi disoccupati e del sistema giudiziario che non può permettersi di rischiare il collasso e di essere continuamente trascurato”.