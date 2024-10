“Un anno fa iniziava ufficialmente l'avventura da Parlamentare. Ricordo sempre quando un giornalista in una TV locale mi sfido'. " Vedremo quando sarà lei nelle Istituzioni”.

Inizia così un post su Facebook pubblicato del deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda che domani 24 marzo alle 11.30, presso il Convento di San Giuseppe in via Paracelso a Cagliari illustrerà l’attività svolta el corso del suo primo anno alla Camera dei Deputati.

“Chi cresce in una comunità Militante – scrive ancora Deidda – non ha paura del lavoro e non si accontenta di sedersi, non ha paura di lavorare. Siamo gli integralisti. Avevo promesso di rendere conto mensilmente”.

Questi i numeri: 82 Proposte di legge presentate come cofirmatario, per un totale di 88 proposte di legge, 4 proposte di inchiesta parlamentare presentate come cofirmatari, 46 atti presentanti per tipologia, mozione sulla peste suina africana, interpellanza sul rinnovo del contratto nazionale della dirigenza medica veterinaria e sanitaria scaduto nel 2010, interrogazione a risposta orale sulla situazione condizione precaria in cui versano gli istituti penitenziari e i centri di reclusione nella regione Sardegna, 33 interrogazioni a risposta scritta, 4 risoluzioni in commissione e 11 ordini del giorno.