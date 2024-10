“Drammatica la situazione che vede protagoniste, in queste ore, le carceri italiane. I detenuti, infatti, stanno dando vita a delle vere e proprie rivolte causa mancati colloqui con parenti e famigliari dovuti alle normative relative al Corona Virus e, gli agenti della Polizia Penitenziaria, trovandosi in piena carenza di organico e dotazioni - stanno cercando in tutti i modi di sedare tali rivolte”.

Sono queste le parole pronunciate da Salvatore Deidda e Fausto Piga, rispettivamente Deputato e Consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“Paradossale, quanto sta accadendo nell’isola – queste ancora le loro parole – dove, ancora oggi, arrivano in Regione i detenuti trasferiti da tutta Italia, anche dalla cosiddetta Zona Rossa, aumentando così i rischi da contagio virus che ormai sta colpendo l’intera Nazione”.

“Il sistema carcerario sardo non può permettersi di accettare queste continue scelte scellerate da parte del Governo perché già sta affrontando gravi problematiche, più volte denunciate attraverso molteplici interrogazioni, – concludono Deidda e Piga – come la mancanza cronica delle figure apicali al sovraffollamento soprattutto di categorie di detenuti importanti per pericolosità, quindi ci sembra inopportuno pensare di trasferire detenuti da altre zone d’Italia, soprattutto da quella etichettata come zona rossa. Il Ministro della Giustizia e il Dap smentiscano immediatamente i trasferimenti”.