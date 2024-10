“La manutenzione e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali come prima grande opera necessaria. Oltre 95milioni di euro in arrivo nei prossimi anni dal Governo per la manutenzione di ponti, viadotti e della rete viaria secondaria della Sardegna. È la buona notizia per la nostra regione che viene oggi da Roma, dove la Conferenza Stato-Città e autonomie locali ha oggi dato l’assenso a due schemi di decreto del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco”.

Lo fa sapere la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana che spiega: “I fondi, che sarà compito della Provincia utilizzare, verranno corrisposti secondo un programma pluriennale. Nello specifico, in Sardegna arriveranno risorse per 44 milioni e 402 mila euro per la messa in sicurezza o sostituzione di ponti o viadotti (o opere accessorie) per il periodo 2024-2029, suddivise così: Sassari 11 milioni e 945 mila euro; Nuoro 9 milioni e 679 mila euro; Cagliari 8 milioni e 854 mila euro; Oristano 7 milioni e 278 mila euro e Sud Sardegna 6 milioni e 645 mila euro. Mentre altri circa 51 milioni di euro saranno destinati per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della rete viaria secondaria e riguarderanno il periodo 2025-2029, suddivisi così: a Sassari 17 milioni e 550 mila euro; a Nuoro 10 milioni e 607 mila euro; a Cagliari 8 milioni e 930 mila euro; a Oristano 7 milioni e 105 mila euro e al Sud Sardegna 6 milioni e 860 mila euro”.

“Si tratta di fondi provenienti da due provvedimenti distinti presenti nella Legge di Bilancio 2022 - conclude la parlamentare algherese -. Il primo, quello dedicato a ponti e viadotti, ha un valore complessivo di 1,4 miliardi di euro. Il secondo, per la manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria ferroviaria, vale a livello nazionale più di 1,3 miliardi”.