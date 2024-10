"In queste ore il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda è oggetto di attacchi tanto virulenti quanto immotivati. Dopo Briatore altri esponenti politici regionali e nazionali - che non cito per carità di patria - lo stanno attaccando in maniera sconsiderata". Sono le parole di Emiliano Deiana, presidente di Anci Sardegna, che prosegue: "Roberto non ha bisogno delle mie difese, ma sappia che noi siamo al suo fianco".

"Conosco l’impegno di ogni Sindaca e Sindaco sardo in questi mesi di lockdown da pandemia - una situazione mai vissuta nella Storia della Repubblica - e nelle settimane difficili della ripresa. Conosco l’impegno e l’equilibrio - oltre al poco che racconta la stampa - di Roberto Ragnedda in particolare anche con scelte coraggiose che magari non sono mai uscite all’esterno, dalle stanze del suo comune. Sarebbe importante che altre istituzioni che magari fondano la propria sopravvivenza sulla propaganda e non sulle cose concrete da fare la smettessero di attaccare in maniera ignominiosa un sindaco eletto direttamente dai propri cittadini e che si sta barcamenando nel governare una comunità importante senza il supporto né dello Stato né della propria Regione".