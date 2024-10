Forza Italia chiede all’amministrazione comunale un intervento urgente “per restituire decoro e dignità in un angolo importantissimo della città”. Si parla di via Adelasia, dove a poco distanza si terrà l’apertura di un cinema multisala.

“E’ nota in città la notizia secondo la quale risulta imminente l’apertura della rinnovata sala cinematografica Moderno, dove un coraggioso imprenditore cagliaritano ha deciso di provare a colmare un vuoto importante in citta, ovvero quello della mancanza di un cinema.

Grande è l’attesa – dicono i forzisti - e soprattutto grandi sono le aspettative maturate per un città dove la mancanza di un cinema ha generato un vuoto culturale, sociologico e perfino politico. I lavori di ripristino e ammodernamento della struttura abbandonata procedono rapidamente e, sicuramente con grandi investimenti, quindi noi apprezziamo moltissimo gli sforzi posti in campo dal privato.

Dispiace e preoccupa molto – spiega Forza Italia - il fatto che, con l’approssimarsi dell’apertura della multisala, a pochi passi dalla struttura esiste un storica via cittadina, la nota via Adelasia, che appare in totale stato di abbandono e ferita da un pesantissimo degrado. Per questo chiediamo che l’amministrazione intervenga tempestivamente.