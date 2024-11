In Emilia Romagna e in Umbria è in corso lo scrutinio per le Regionali, dove si è votato dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di oggi, lunedì.

Regionali in Emilia Romagna

Il candidato del centrosinistra Michele De Pascale ha già rivendicato - a spoglio ancora in corso - la vittoria: "Grazie ai cittadini, il messaggio è molto chiaro. Spero di incontrare presto Meloni, basta speculazioni", le prime parole di De Pascale, al comitato elettorale del candidato alla presidenza dell’Emilia Romagna. Presente la leader dem Elly Schlein che ha commentato: "Una bellissima vittoria, una vittoria emozionante quella di Michele De Pascale”.

“De Pascale sarà un grande presidente della Regione Emilia”, ha aggiunto Schlein, prima di ringraziare il candidato per “la passione, la competenza e la generosità con cui ti sei speso in questa campagna elettorale”.

Attualmente il candidato del centrosinistra in Emilia Romagna è oltre il 55%, mentre la candidata presidente del centrodestra Elena Ugolini si attesta attorno al 41%.

Regionali in Umbria

In Umbria, invece, si profila un testa a testa con il centrosinistra attualmente in vantaggio. La terza proiezione La7 Swg con una copertura al 41% dà Stefania Proietti per il centrosinistra in vantaggio al 49,10% delle preferenze contro la governatrice uscente Donatella Tesei al 47,90% e gli altri candidati fermi al 3%.

In entrambe le regioni l’affluenza è stata in netto calo. In Emilia Romagna è stata del 46,42%. Alle precedenti regionali il dato si era attestato al 67,27%. Si è registrato quindi un calo del 21%. Nel 2020 si votò in un solo giorno. In Umbria, invece, l’affluenza definitiva è stata del 52,3%, un dato molto più basso della precedente consultazione quando fu del 64,69%.