Il Consiglio regionale, impegnato in questi giorni nella discussione del disegno di legge sulle aree idonee a ospitare impianti da energia rinnovabile in Sardegna, riprenderà i propri lavori martedì 19 alle 10.

La seduta prevista per questo pomeriggio alle 17 è stata rinviata alla prossima settimana. Le commissioni quarta e quinta in seduta congiunta dalle 12, non hanno infatti completato l'esame dei circa 1.700 emendamenti presentati al testo. Il presidente Comandini ha quindi deciso di convocare il Consiglio direttamente la settimana prossima.

Nel frattempo, resta da capire cosa faranno le donne del comitato contro la speculazione energetica, che da ieri notte stanno occupando le tribune del pubblico all'interno dell'Aula per protestare contro la mancata discussione della legge di iniziativa popolare Pratobello 24, che ha raccolto oltre 211mila firme. Ma la maggioranza ha deciso di dare priorità al ddl sulle aree idonee. Il presidente Comandini sta tentando di convincere il gruppo a desistere.