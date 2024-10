Cambio ai vertici dell Lega in Sardegna. Il deputato Eugenio Zoffili lascia la guida del partito come coordinatore regionale per assumere il ruolo di vice coordinatore di Fabrizio Cecchetti in Lombardia. Al suo posto Dario Giagoni, consigliere regionale che a sua volta sarà sostituito da Pierluigi Saiu nel ruolo di capogruppo nell'Assemblea sarda.

Vice di Giagoni sarà invece Massimiliano Piu, già candidato alle elezioni europee e consulente all'assessorato dei Trasporti. "Dopo anni di lavoro e grandi soddisfazioni sono orgoglioso del cammino fatto dal partito in Sardegna", ha commentato Zoffili".

"D'intesa con Matteo Salvini abbiamo deciso un cambio di marcia, che conferma la crescita e il rafforzamento del partito sull'isola di cui andiamo fieri - aggiunge -. Grazie di cuore a tutte le persone con cui ho condiviso questi splendidi momenti sull'isola e che hanno lavorato con me in questi anni. Grazie a Matteo Salvini e a Fabrizio Cecchetti per la fiducia".