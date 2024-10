La prima manovra del governo Meloni è passata alla Camera questa mattina. Ma quali sono le novità e i cambiamenti che ci aspettano per il2023 che sta per arrivare?

Mentre sull’energia verranno prorogate le misure già in vigore, il tema tanto atteso delle pensioni vedrà lo scivolo con Quota 41 e la revisione di Opzione donna; per chi ha una pensione minima e più di 75 anni è previsto l'aumento a 600 euro e verranno rivalutate nuove fasce.



Verrà aumentato l'assegno unico per i figli ed esteso il congedo parentale. Verrà inoltre rifinanziato il bonus psicologo.

Poi vi è il taglio del cuneo fiscale del 3% sotto ai 25mila euro di reddito e del 2% sotto i 35mila. Sul fisco verrà estesa la flat tax a 85mila euro per autonomi e partite Iva.

Le novità sul Pos, sono saltate: sarà ancora obbligatorio per i commercianti accettare qualsiasi pagamento con carta, pena la multa.



Il reddito di cittadinanza resterà solo per chi non può lavorare, mentre per tutti i percettori occupabili, invece, scatterà il limite dei sette mesi fino a luglio 2023.