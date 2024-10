Il decreto rilancio "è stato bollinato" dalla Rgs e sarà pubblicato "stasera in Gazzetta" quindi "da domani le risorse saranno immediatamente utilizzabili" come l'indennità per oltre 4 milioni di autonomi. Così il ministro dell'economia Roberto Gualtieri al Tg1. Quindi "ci sarà il pagamento diretto dei 600 euro a tutti i 4 milioni di lavoratori autonomi e collaboratori che li hanno già avuti e questo avverrà nell'arco di due-tre giorni al massimo", ha spiegato Gualtieri.

Tra le altre misure il ministro ha ricordato anche il bonus baby sitter o per i centri estivi per i bambini e a giugno i contributi a fondo perduto per le imprese, tra gli interventi del dl.

Le condizioni poste dal governo a Fca per il prestito con garanzia Sace, aggiunge il ministro Gualtieri, sono che "le risorse siano tutte utilizzate in Italia, che si confermino e rafforzino gli investimenti nel nostro Paese e che si mantenga l'occupazione e che non ci siano delocalizzazioni".