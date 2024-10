Anche il membro della Direzione del Partito Democratico, Gianni Cuperlo, ha detto la sua sulle elezioni europee e lo ha fatto nello studio de “L’Aria che Tira” di Mirta Merlino su La7.

In un passaggio, Cuperlo ha fatto un accenno anche ai risultati nell’isola. “Mi colpisce – queste le sue parole – che oggi la Lega sia primo partito in Sardegna. In Sardegna, il 33% dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni che frequentano la secondaria, non completerà il corso di studi”.