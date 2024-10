“Sostenere le famiglie e la permanenza nel mondo del lavoro delle donne” è l’appello lanciato dalla Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Carla Cuccu, che ha presentato una nuova interrogazione al della Regione Christian Solinas e all'Assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu sullo stato di attuazione del programma sperimentale relativi alla legge regionale del 6 dicembre 2019 numero 20.

L’esponente pentastellata chiede se “I criteri siano stati approvati o siano di prossima approvazione e soprattutto quali misure siano state poste in essere per l'erogazione di contributi per i servizi di supporto domiciliare a favore di bambini di età inferiore a 3 anni impossibilitati a frequentare i nidi e micronidi in quanto affetti da gravi patologie croniche”.

“Continuerò a battermi – sottolinea la Cuccu – affinché questa giunta regionale sostenga le famiglie favorendo misure che concilino la vita familiare con l'accesso e la permanenza nel mondo del lavoro delle donne”.

“Ho presentato interrogazione scritta – ha concluso – perché i cittadini chiedono risposte riguardo il programma sperimentale finalizzato a garantire a tutte famiglie la soddisfazione dei bisogni di conciliazione vita-lavoro e ad assicurare, tra l'altro, l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro. È giusto, e mi batterò per questo che l’assessorato garantisca un contributo anche a quelle famiglie i cui figli sono impossibilitati a frequentare i nidi e micronidi in quanto affetti da gravi patologie croniche per le quali si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari. Il mio lavoro continua, senza sosta, per dare risposte ai sardi e rilanciare concretamente la nostra splendida Regione”.