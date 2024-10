“Per governare è necessario essere seri e esercitare la sovranità con responsabilità. Non mi pare che il governo nazionale lo stia facendo”.

A scriverlo sulla sua pagina Facebook, è l’Assessora regionale all’Industria, Anita Pili che interviene nuovamente sulla vicenda Rwm. “A quasi un mese dall’incontro al Ministero degli Esteri per la crisi Rwm – questa la sua denuncia –, non sono arrivate risposte. I nostri lavoratori vivono una situazione di precarietà dovuta a scelte del governo Conte che non hanno costruito, sino ad oggi, alternative tali da consentire il reimpiego di donne e uomini della nostra Sardegna”.

“Il populismo fa male, soprattutto a chi, in quelle promesse ripone le aspettative di una vita. La giunta regionale non smetterà di essere al fianco dei lavoratori – conclude -. La giunta regionale continuerà a chiedere condizioni di pari dignità per la comunità sarda”.