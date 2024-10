E’ durato cinquanta minuti il discorso del Premier Giuseppe Conte, conclusosi annunciando la fine dell’esperienza di Governo. Al termine della seduta in Aula il presidente rassegnerà le dimissioni al Quirinale. Con la sua solita eleganza, Conte ha attaccato duramente Salvini: “La decisione di innescare la crisi è irresponsabile. Per questa via il ministro dell'interno ha mostrato di seguire interessi personali e di partito".

“Rifarei tutto quello che ho fatto – la risposta di Salvini -. Con la grande forza di essere un uomo libero. Non ho paura del giudizio degli italiani".

Il dibattito durerà 3 ore e 45.

ECCO IL DISCORSO DEL PREMIER:

Senato tv