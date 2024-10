“Sono preoccupanti e pericolose le dichiarazioni del Deputato del PD Miceli che si augura che la nostra manifestazione davanti a Montecitorio, il giorno in cui ci sarà (se ci sarà) la fiducia al nuovo Governo, non venga autorizzata dalle autorità competenti”.

A scriverlo, sulla sua pagina Facebook, è il deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, che aggiunge: “Il PD, si sa, è ormai allergico al contatto con la gente, ha paura della piazza. Da sempre si sono svolte manifestazioni, non è di certo la destra o fratelli d’Italia che con facinorosi e violenti attacca le forze dell'ordine o vandalizza tutto quello che trova come accade con i compagni dei centri sociali”.

“Saremo al fianco di Giorgia Meloni e dei cittadini provenienti da tutta Italia – conclude – per dire No ad un Governo che è tutt'altro che espressione della volontà popolare. Non ci limiteremo a Roma ma i nostri militanti scenderanno nelle strade di tutta Italia”.