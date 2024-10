“Spetta alla Lega l'onere e l'onore di indicare il candidato sindaco a Cagliari”. Lo ha detto il vice segretario della Lega, Andrea Crippa, a Cagliari per la presentazione dei candidati alle Regionali del 25 febbraio.

“Abbiamo per lealtà e responsabilità nei confronti del centrodestra deciso di sostenere convintamente Paolo Truzzu come candidato presidente della Regione - ha sottolineato in vista del voto che nell'Isola interessa anche Sassari -, ma dato che la Lega ha una tradizione di buon governo in tanti Comuni d'Italia, a Cagliari avremo l'onere e l'onore di esprimere il candidato, con l'obiettivo di continuare il percorso amministrativo nel capoluogo della Regione”, ha concluso Crippa.