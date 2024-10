"La conferma di Arcuri come super commissario sarebbe un errore. Soluzione? Guido Bertolaso". Così sui social il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, che spinge per la sostituzione del Commissario straordinario per l'emergenza Covid.

Il mandato di Domenico Arcuri - incaricato dall'ex premier Giuseppe Conte lo scorso 18 marzo - scadrebbe il mese prossimo. L'idea del nuovo premier Mario Draghi è quella di affidare la gestione dell'emergenza alla Protezione Civile e alla Difesa.



Tra i papabili sostituti vi sarebbero Agostino Miozzo, 68 anni, medico di rinomata fama internazionale, e Angelo Borrelli, già capo della Protezione Civile con un titolo professionale da dottore commercialista. E poi l'ultima proposta di Forza Italia: Guido Bertolaso, direttore del Dipartimento della Protezione Civile della presidenza del Consiglio dei ministri dal 2001 al 2010.