"Solo il comune lavoro di tutte le istituzioni può portarci a vincere la sfida che abbiamo davanti. Questo dibattito è importante e siamo in una situazione politica nuova. Ringrazio il presidente Mattarella. Il premier ha detto che l'unità non è un'opzione ma un dovere. Ho sempre auspicato un'unità nazionale contro l'emergenza. Non c'è strada diversa da unità".

Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella comunicazione al Senato sulle nuove misure per il contrasto della pandemia da coronavirus. "Non regge una proprietà dei brevetti, perché il vaccino deve essere un bene comune e per tutti", ha spiegato.

Il prossimo Dpcm "varrà dal 6 marzo al 6 aprile", ha poi annunciato Speranza. Includerà, dunque, la festività di Pasqua del 5 aprile. La "bussola del nuovo Dpcm - ha detto il ministro - sarà la salvaguardia del diritto alla salute".

E sulle varianti: "I numeri non lasciano spazi per dubbi interpretativi. Secondo l'ultimo monitoraggio della Cabina di regia l'Rt si avvia di nuovo a superare la soglia di 1. Le varianti, inoltre, condizioneranno l'epidemia nel suo complesso e se oggi la variante inglese è al 17,8% dei casi, presto sarà prevalente nel nostro Paese".

"Fortunatamente non compromette l'efficacia dei vaccini mentre le altre due, sudafricana e brasiliana, potrebbero farlo. Mentre gli studi sono in corso, servono misure chirurgiche con zone rosse o arancione rafforzata. Oggi siamo a 25 zone rosse. Misure restrittive che sono indispensabili", ha concluso.