Green pass, obbligo vaccinale, terza dose. A parlarne il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato dal direttore de La Stampa Massimo Giannini, al Festival 'Ritorno al futuro. La lezione di Covid e il domani che ci aspetta', evento promosso da 'Salute', l’hub tematico del Gruppo Gedi, in corso a Villa Medici a Roma. "Senza il vaccino e con questi stessi casi saremo stati costretti a misure restrittive e molto molto limitative", ha rimarcato.

Sull'estensione del Green Pass avete ceduto a Salvini? "Assolutamente no, la nostra valutazione su questa materia è sempre di natura sanitaria, sul piano delle scelte di merito, e anche di grande attenzione sul piano della scrittura delle norme", ha risposto il ministro aggiungendo: "Io penso che questi temi saranno ancora affrontati, ma non vedo nessun elemento di natura politica, c'è solo l'interesse del Paese. Le dinamiche politiche non posso avere spazio, sono troppo piccole rispetto alla posta in gioco. Chiedo a tutti un atteggiamento diverso: non si fa politica sul Covid. E pensare di poter prendere qualche voto su questa materia fa solo male al Paese".

"Stiamo estendendo il Green pass e lo estenderemo ancora nelle prossime settimane e come ha detto il presidente Draghi l'obbligo è una facoltà che la Costituzione ci offre all'articolo 32. Il vaccino Covid è già obbligatorio per il personale sanitario e con il decreto approvato oggi - ha ricordato quindi il ministro - lo è anche per il personale non sanitario esterno o interno che lavorano nelle Rsa, luoghi molto delicati e una ferita per il Paese per quello che è successo". 

"L'Italia ha numeri del contagio ancora medi perché non sono bassissimi, abbiamo avuto una media nelle ultime settimane che sta intorno ai 6mila casi al giorno. Tra i paesi Ue siamo quello che ha mantenuto nel mese di agosto un livello anche più basso di altri. Ma il tasso di ospedalizzazione che è molto sotto controllo, 560 persone in terapia intensiva e poco più di 4mila ricoverati in ospedale, con gli stessi numeri di casi in altri tempi avremmo avuto una esplosione di ospedalizzazioni", ha affermato poi Speranza aggiungendo che è 'in arrivo circolare del ministero sulle categorie" che riceveranno la terza dose del vaccino.