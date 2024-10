Il presidente della Regione Christian Solinas, intervenuto a "Un Giorno da Pecora" su Radio1, ha dichiarato che in vista dell'estate si prevede di far entrare in Sardegna soltanto chi sarà vaccinato contro il Covid o chi si presenterà con un certificato di negatività allo stesso.

Quanto alla decisione di attivare da lunedì i test rapidi agli sbarchi, il governatore ha sottolineato di voler agire in questo modo poiché, essendo la Sardegna una delle poche regioni bianche d'Europa, è prevedibile che questo avrà conseguenze positive in termini di prenotazioni.

Dunque, proprio per garantire una stagione in sicurezza, Solinas ha spiegato: "Stiamo insistendo per avere la possibilità di investire in una campagna massiccia di vaccinazione ed è per questo che abbiamo attivato oltre cinquanta punti per le somministrazioni, così da poter immunizzare tutta la popolazione in 30-45 giorni. In questo modo la Sardegna sarebbe la prima Isola di queste dimensioni interamente immunizzata".