Il Governatore della Sardegna, Christian Solinas, a tarda serata, ha firmato l'ordinanza numero 43 che recita di fatto "๐‘ผ๐’๐’•๐’†๐’“๐’Š๐’๐’“๐’Š ๐’Ž๐’Š๐’”๐’–๐’“๐’† ๐’”๐’•๐’“๐’‚๐’๐’“๐’ ๐’Š๐’๐’‚๐’“๐’Š๐’† ๐’–๐’“๐’ˆ๐’†๐’๐’•๐’Š ๐’ ๐’Š ๐’„๐’๐’๐’•๐’“๐’‚๐’”๐’•๐’ ๐’† ๐’‘๐’“๐’†๐’—๐’†๐’๐’›๐’Š๐’๐’๐’† ๐’ ๐’†๐’๐’๐’‚ ๐’ ๐’Š๐’‡๐’‡๐’–๐’”๐’Š๐’๐’๐’† ๐’†๐’‘๐’Š๐’ ๐’†๐’Ž๐’Š๐’๐’๐’๐’ˆ๐’Š๐’„๐’‚ ๐’ ๐’‚ Covid-19 ๐’๐’†๐’ ๐’•๐’†๐’“๐’“๐’Š๐’•๐’๐’“๐’Š๐’ ๐’“๐’†๐’ˆ๐’Š๐’๐’๐’‚๐’๐’† ๐’ ๐’†๐’๐’๐’‚ ๐‘บ๐’‚๐’“๐’ ๐’†๐’ˆ๐’๐’‚".

Le misure preventive non si applicano ai soggetti cheย esercitano attivitร funzionali ad organi costituzionali; allโ€™equipaggio dei mezzi di trasporto; al personale viaggiante su navi e aerei, per motivi di lavoro e salute; in tutte le altre ipotesi previste allโ€™art. 6, commi 6 e 7 del Dpcm 7 agosto 202.

Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, sono tenuti a registrarsi prima dellโ€™imbarco utilizzando lโ€™apposito modello da compilare ed inviare per via telematica, in conformitร a quanto indicato nella sezione โ€œ _Nuovo Coronavirus_ โ€ della home page del sito istituzionale della regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante lโ€™applicazione โ€œSardegna Sicuraโ€. Allโ€™interno della suddetta registrazione potrร essere inserita anche quella dei minori a carico.

Ciascun passeggero dovrร presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta dโ€™imbarco e ad un documento dโ€™identitร in corso di validitร .

Tutti i viaggiatori in arrivo in Sardegna sono altresรฌ tenuti a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. Ai passeggeri in partenza verso la Sardegna รจ vietato l'imbarco nel caso venga rilevata una

*temperatura uguale o superiore a 37,5ยฐC* . Le societร di gestione

aeroportuale e lโ€™Autoritร di Sistema Portuale del Mare di Sardegna provvedono ad una nuova misurazione della temperatura ai passeggeri in arrivo negli scali sardi;

Compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto col Coronavirus, dando eventualmente anche il proprio consenso allโ€™effettuazione

dellโ€™indagine epidemiologica regionale.

A partire dal 14 settembre 2020, i passeggeri che si presentino sul territorio regionale privi della necessaria certificazione, accettano di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone entro 48 ore dallโ€™ingresso nel territorio regionale, a cura dellโ€™azienda sanitaria locale di riferimento ovvero presso una struttura privata accreditata. A tal fine gli stessi passeggeri, anche se asintomatici, sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio regionale allโ€™azienda sanitaria competente e osservare lโ€™isolamento domiciliare fiduciario, che verrร meno solo allโ€™atto dellโ€™eventuale esito negativo degli stessi esami e salvo ulteriori diverse disposizioni dellโ€™Azienda Sanitaria competente.

Mascherine

Con decorrenza immediata รจ fatto obbligo sullโ€™intero territorio regionale di indossare per lโ€™intera giornata (h. 24) protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti gli ambienti chiusi o aperti in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Non sono soggetti allโ€™obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni nonchรฉ i soggetti con forme di disabilitร .