Il governatore Christian Solinas ha prorogato sino al 23 ottobre l'ultima ordinanza regionale anti-Covid, entrata in vigore l'11 settembre. Ribadita anche la norma relativa al certificato di negatività da esibire o l'obbligo del test per gli ingressi nell'Isola. La norma, impugnata dal Governo, era stata sospesa dal Tar che dovrà esprimersi in merito entro l'8 ottobre.

Non ci sono novità, dunque, neppure sul fronte movida come si era prospettato da più parti dopo la crescita della curva dei contagi.

L'obbligo di mascherine h24 è previsto dunque solo nei luoghi in cui non è possibile mantenere la distanza di un metro. Sono esclusi dall'obbligo bambini al di sotto dei sei anni e soggetti con forme di disabilità.

Resta ora da capire se nel Dpcm del premier Conte saranno contemplate misure più restrittive.