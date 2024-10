“Un milione di persone hanno perso la vita per il Covid in tutto il mondo. È un numero impressionante e purtroppo ancora in crescita. Dobbiamo impegnare tutte le nostre energie per combattere il virus, puntando sulla ricerca scientifica per cure e vaccini efficaci e sicuri. Nel frattempo, ciò che fa davvero la differenza restano i comportamenti corretti di ciascuno di noi. Servono ancora massima attenzione, serietà e prudenza”.

Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza che ha parlato anche della situazione epidemiologica in Europa: “Si è significativamente complicata nelle ultime settimane, a partire dall'inizio del mese di agosto. E anche il trend nel nostro Paese, seppure con numeri molto più ridotti è una situazione in cui il virus sta ricominciando a circolare in maniera significativa. Questa è la realtà".

“L'arrivo di un vaccino sicuro ed efficace, e l'arrivo di farmaci sicuri ed efficaci, credo che richiederanno alcuni mesi nella migliore delle ipotesi. Abbiamo contratti che dicono che alcuni vaccini potrebbero già arrivarci entro la fine dell'anno, ma è chiaro che sono ancora candidati vaccini. Saranno vaccini veri e propri soltanto quando le autorità ci avranno dato un responso definitivo", ha detto il titolare della Sanità.

Infine, Speranza ha specificato: “Dovremmo monitorare ogni singolo territorio e vedere come il virus evolve realtà per realtà. Ma il messaggio ai cittadini deve essere onesto oggi più che mai non dobbiamo sprecare il vantaggio accumulato rispetto ad altri Paesi. Quindi l'uso della mascherina, il distanziamento e il no agli assembramenti insieme al lavaggio delle mani restano per noi un pilastro che non deve essere messo in discussione".