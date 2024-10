Da domani il vaccino AstraZeneca potrà essere somministrato anche nella fascia che va dai 60 ai 79 anni. Lo ha detto il commissario all'emergenza Francesco Paolo Figliuolo, rivelano alcune fonti presenti all'incontro governo-Regioni sul vaccino anglo-svedese.

Privilegiare le fasce di età over 60 per AstraZeneca, il vaccino anglo-svedese che, ad oggi, è sconsigliato negli under 60. E' quanto avrebbe raccomandato Franco Locatelli, coordinatore del Cts, durante l'incontro con le Regioni.