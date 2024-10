"Dicono che non vogliono rivivere quanto passato l'estate scorsa ma rimangono solo parole perché non eseguono i controlli per chi arriva dall'estero. Ricordo che la Regione Sardegna aveva richiesto inutilmente e in previsione delle vacanze estive, di presentare un certificato di negatività a chiunque volesse entrare nell'Isola".

Così il deputato di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda. Il segretario regionale FdI sta presentando un'interrogazione al ministro dell'Interno e dei trasporti per sapere chi deve controllare e ad oggi quanti controlli sono sono stati fatti.

"Ora che il Governo lo prevede con il Dpcm del 3 dicembre (art.7), chi è entrato direttamente in Italia denuncia che non c'è nessun tipo di controllo per la verifica del test effettuato e da presentare. In pratica, via libera per chiunque".

"Controllano chi si sposta di un km e poi chi viene dall'altra parte del mare viene lasciato libero di circolare. È quanto denunciamo già da tempo, perché la Regione Sardegna è stata messa all'indice ma prima era Covid free - conclude - e sarebbe bastato effettuare i controlli in porti e aeroporti come richiesto".