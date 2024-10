“Oggi si è insediata in Consiglio regionale la Commissione speciale per l’Insularità. Ho l’onore di esserne stato eletto Presidente. Ho accettato questo nuovo incarico con orgoglio, sapendo che ci vorranno grande determinazione e buona volontà per portare a termine quella battaglia cominciata due anni fa con la raccolta di firme poi confluita nella legge di iniziativa popolare”.

Questa la prima reazione del Consigliere regionale dei Riformatori Sardi, Michele Cossa, dopo l’elezione a Presidente della Commissione speciale per l’insularità.

“Quella legge ancora scandalosamente ferma in Commissione Affari Costituzionali al Senato – ha aggiunto -. Sono pronto per portare avanti questa battaglia, forte del consenso trasversale che l’ha fin dal principio animata, ma anche nazionale ed Europea. Prendo l’impegno fin da ora di tenere informati tutti gli amici dell’insularità, i simpatizzanti, i curiosi e ogni persona voglia capire qualcosa in più, su ogni passo compiuto. Arriveranno presto novità positive, per i sardi e per la Sardegna”.