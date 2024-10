Barbara Mirabella, candidata alle Regionali in Sicilia per FdI, ed ex assessore comunale alla Cultura a Catania, nella giunta di Salvo Pogliese, è stata arrestata per corruzione dalla Squadra mobile della città etnea. Il Gip ha disposto per lei i domiciliari.

Il magistrato ha disposto anche la sospensione dall'attività per un anno per altri due indagati: l'ex rettore dell'Università di Catania Francesco Basile, dal ruolo di direttore dell'Uoc della Clinica Chirurgica del Policlinico, e l'imprenditore Giovanni Trovato, dall'esercitare la sua attività nel settore delle forniture ospedaliere.

L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Catania e riguarda due filoni di indagini avviate sul professor Basile.