“Oggi è stata disposta la chiusura temporanea dell’Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia presso il Presidio Ospedaliero di Lanusei, e con essa la sospensione dell’attività del punto nascita. La causa è dovuta alla grave carenza di dirigenti medici. ‘I bambini e le gravide - si apprende - saranno indirizzate verso altre strutture sanitarie della Regione Sardegna’.È il primo passo, questo, verso la fine di tutto: non poter nascere significa morire”.

Così il consigliere regionale del Partito democratico, nonché sindaco di Baunei Salvatore Corrias.

“E non basta più, ormai, l’abnegazione degli operatori in servizio, né l’alibi pronto dei medici indisponibili. Non basta più, soprattutto, la pazienza di chi crede che le cose possano cambiare – continua l’onorevole -. Si chieda agli specializzandi, ora, subito, di venire a Lanusei, si diano loro le giuste motivazioni, si faccia l’impossibile per porre rimedio a questo disastro.Questo chiedo. Questo pretendiamo”.