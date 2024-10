Anche Arbatax deve entrare nell’Autorità di sistema portuale dei mari di Sardegna. Lo sostiene il consigliere regionale del Pd Salvatore Corrias, che propone una mozione unitaria in Consiglio regionale per sostenere il porto ogliastrino.

“Già nel luglio del 2019 riuscimmo, come gruppo consiliare del Partito Democratico, a portare in aula una mozione sulla riclassificazione del porto di Arbatax e, in quell’occasione, venne approvato all’unanimità un Ordine del giorno che impegnava la Giunta Regionale ad attivarsi per accelerare tutte le procedure – afferma Corrias – Sono trascorsi quasi due anni ma la situazione è in stallo. Sappiamo che sono state avviate nuove interlocuzioni con il Ministero e che si sono tenuti tavoli con i soggetti interessati, ma l’iter procedimentale non è ancora concluso e il riconoscimento di Arbatax come porto di rilevanza economica nazionale, condizione indispensabile per poter rientrare nell’Autorità portuale, continua a rimanere un miraggio”.

“Per questo intendiamo depositare un’altra Mozione che auspichiamo possa essere condivisa da tutti i gruppi consiliari per risollevare la questione e sollecitare la Giunta a farsi portavoce presso il Ministero dei Trasporti dell’istanza. Con la nuova classificazione e con l’ingresso nell’Autorità, potrà essere riconosciuto ad Arbatax il suo ruolo reale nel sistema portuale della Sardegna e finalmente il porto potrà beneficiare più agevolmente di interventi, di tipo infrastrutturale e non, per il suo potenziamento. Solo così potrà esserci il tanto atteso sviluppo e l’agognata crescita dello scalo e, con esso, dell’intero territorio” conclude Corrias.