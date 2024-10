"In questi giorni di grave emergenza sanitaria occorre seguire lo sviluppo degli eventi con meticolosa attenzione, preparando di volta in volta contromisure adeguate ai nuovi rischi di contagio. Soprattutto nei confronti del continente africano, da dove provengono sempre più imbarcazioni cariche di immigrati verso le nostre coste, è fondamentale che il Governo metta in campo da subito tutte le misure necessarie per prevenire contagi da Coronavirus. Per questa ragione, da Presidente del Comitato Bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione chiedo al Governo di alzare la guardia nei controlli sanitari sugli immigrati sia al momento dello sbarco, sia durante i periodi di permanenza nei centri d’accoglienza e CPR fermo restando che la soluzione, anche in questo caso, è la chiusura dei porti agli immigrati clandestini e la valutazione di una sospensione temporanea dei voli provenienti dal continente africano nel caso in cui il rischio di diffusione del virus dall’Africa fosse reale. Nel frattempo, sarà cura del nostro Comitato chiedere ai Ministeri competenti di monitorare la gestione delle misure sanitarie nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, al fine di ottenere in breve tempo una valutazione realistica dei rischi per l'Italia e per i suoi cittadini".

Così Eugenio Zoffili, deputato e capogruppo Lega in Commissione Affari Esteri, Presidente del Comitato Bicamerale di controllo sull'attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di Immigrazione.