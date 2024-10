“L’emergenza sanitaria ed economica legata alla diffusione del Covid-19 sta mettendo in ginocchio migliaia di famiglie. In un momento drammatico come quello che stiamo vivendo è necessario sostenere i contribuenti sardi attraverso tutte le misure finanziarie di supporto che la Regione Sardegna è in grado di adottare. Poiché il decreto “Cura Italia” ha previsto il rinvio di alcuni tributi, ritengo sia opportuno che questa possibilità venga estesa anche al pagamento del bollo auto, tassa la cui riscossione è di competenza statale ma il cui gettito è compartecipato dalla Regione”.

A chiederlo, in un’interpellanza, è il Consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Alessandro Solinas, che aggiunge: “La Regione Sardegna deve adeguarsi ai provvedimenti già presi in altre regioni della Penisola e attivarsi tempestivamente per richiedere al Ministero delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate di predisporre un intervento diretto e mirato ad introdurre la possibilità di ampliare l'orizzonte temporale di pagamento del bollo auto, senza applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti sardi, per tutto il periodo dell'emergenza Covid 19”.

“A differenza di buona parte delle Regioni d’Italia, cui è stata trasferita la totale competenza sulla riscossione del tributo – aggiunge l’esponente pentastellato – la Regione Sardegna non può provvedere direttamente a disporre lo slittamento del termine di pagamento al 30 giugno, data in cui si suppone sarà terminato il periodo di emergenza sanitaria, ma può bensì ottenerlo attraverso un intervento diretto da parte del Presidente della Regione presso gli enti nazionali demandati alla riscossione”.

“Per questo ho chiesto al Presidente Solinas – conclude – di avviare tutte le interlocuzioni necessarie a consentire anche alla nostra regione di poter congelare il pagamento del bollo auto, almeno per tutta la durata di questo periodo di estrema difficoltà per tutti. Con l’auspicio che la diffusione del coronavirus cessi al più presto e l’economia della Sardegna possa rialzarsi quanto prima”.