“Follia all'aeroporto Cagliari. Migliaia di passeggeri dalla Lombardia verso la Sardegna senza nessun controllo termico all’arrivo”. Era questa la denuncia lanciata nei giorni scorsi dal leader di Unidos, Mauro Pili, intervenuto sulla vicenda Coronavirus.

Ieri il presidente della regione, Christian Solinas, ha firmato una nuova ordinanza, che fa seguito a quella di sabato, che parla di “Misure a tutela della salute pubblica per contrastare con ogni mezzo possibile la diffusione del virus sul territorio regionale”.

“Nel frattempo – aggiunge Pili –, dall'allerta in Lombardia e Veneto sono sbarcati in Sardegna non meno di 6000 passeggeri senza nessun controllo all'arrivo a Cagliari. Tre giorni dopo la mia denuncia la regione ha emanato stasera un'ordinanza per monitorare gli arrivi dei passeggeri anche dagli aeroporti del nord italia”.

“Tre giorni fa – queste ancora le sue parole – avevo denunciato che nell'aeroporto di Cagliari venivano controllati solo i passeggeri in arrivo da aeroporti internazionali e da Fiumicino. Incomprensibilmente non passavano nemmeno allo scanner termico i passeggeri in arrivo da Linate, Bergamo e Verona”.

“Nel frattempo – conclude Pili –, dalla mia denuncia ad oggi, sono arrivate in Sardegna circa 6000 persone provenienti dal nord Italia senza che sia stata rilevata nemmeno la febbre. Diciamo che abbiamo a che fare con irresponsabili e dilettanti allo sbaraglio”.