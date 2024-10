Con due distinte interrogazioni, i Consiglieri regionali del Partito Sardo d’Azione Piero Maeli, Franco Mula, Giovanni Satta, Fabio Usai, Stefano Schirru e Gianfranco Lancioni hanno chiesto alla Giunta regionale di “Utilizzare celermente i fondi del Programma di Sviluppo Rurale” a favore del sistema produttivo sardo e l’anticipo del fermo biologico per quanto riguarda la pesca.

Ciò, spiegano i Consiglieri, per far fronte all’emergenza Coronavirus. Per quanto riguarda l’agricoltura, a loro modo di vedere “È necessario mettere in campo tutta una serie di iniziative volte ad affrontare la crisi economica legata al Coronavirus e garantire e sostenere le aziende sarde e il lavoro, tutelare l’occupazione e mantenere in vita in nostro sistema produttivo”.

Per quanto concerne il settore ittico, rimarcano, “È necessario prevedere immediati interventi di sostegno alle imprese e ai lavoratori, in quanto la pesca e tutte le attività ad essa connesse stanno subendo forti contraccolpi dettati dall’emergenza sanitaria in atto ed è fondamentale prevedere misure di aiuti per il settore”.