“Accogliere le richieste ai propri cittadini che versano in condizioni di disagio economico aggravato dal persistere dello stato di emergenza determinato dal diffondersi del Covid-19”.

A chiederlo alla Regione sono i Consiglieri regionali del Partito Sardo d’Azione Fabio Usai, Franco Mula, Piero Maieli, Nanni Lancioni, Stefano Schirru e Giovanni Satta.

Tra le loro richieste quella di “Trasferire ai Comuni risorse immediatamente spendibili, mediante forme di sostegno ai cittadini per l’acquisto di beni di prima necessità” e lo svincolo dei residui di fondi Reis relativi alle annualità 2018-2019 che, aggiungono, “Potrebbero costituire un ulteriore validissimo strumento per arginare le situazioni di disagio economico-sociale determinato dalla straordinaria situazione di emergenza, che sta affliggendo le fasce più deboli e bisognose della popolazione delle nostre comunità.

“Il Presidente della Regione, Christian Solinas, – spiegano i Consiglieri – che si sta attivando al fine di individuare tutte le procedure necessarie per poter utilizzare queste risorse, consentendo quindi di fronteggiare la crescente situazione di emergenza che, non è solo più sanitaria, ma anche economica. Gli Enti e le Istituzioni, in questo difficile momento, sono pronte a collaborare fattivamente per imprimere una svolta decisiva in favore dei cittadini”.