Con una interrogazione presentata ieri alla Giunta Solinas, i Consiglieri regionali dei Progressisti chiedono di conoscere “Lo stato di attuazione dei percorsi destinati ai pazienti Covid+ negli ospedali della Sardegna e lo stato della distribuzione dei dispositivi di protezione individuale necessari al fine di ridurre i rischi contagio tra il personale sanitario”.

“Quanto è avvenuto al San Francesco di Nuoro e al Santissima Trinità di Cagliari, ospedali divenuti nei giorni scorsi teatro dei primi contagi nell'isola, è allarmante – ha dichiarato il capogruppo Francesco Agus -. Occorre mettere in campo tutte le azioni possibili per evitare che sia messa a rischio la salute dei lavoratori e evitare che queste strutture già in sovraccarico debbano rinunciare ad altri professionisti costretti a lunghi periodi di quarantena o addirittura di cura. In questo quadro la logistica e l'organizzazione sono fondamentali”.