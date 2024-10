“La Regione, rispetto ad altre pubbliche amministrazioni, sconta un ritardo importante nell’attivazione del lavoro a distanza con l’implementazione in maniera organica dello smart working. L’emergenza in corso obbliga la macchina amministrativa regionale a migliorarsi e a mettere subito in campo tutto l’impegno possibile affinché alla doverosa chiusura degli uffici pubblici non corrisponda anche un blocco totale dell’attività amministrativa”.

Lo hanno voluto ribadire i Consiglieri regionali dei Progressisti che hanno presentato un interrogazione urgente alla Giunta Solinas.

“Il blocco amministrativo – spiegano – è assolutamente da scongiurare. Il Consiglio ha approvato norme importanti allo scopo di mettere subito a correre risorse ingenti a sostegno dei settori economici in crisi. È stato scongiurato il protrarsi dell’esercizio provvisorio per consentire di liberare la spesa nei settori dove è più urgente la disponibilità delle risorse regionali. Ma senza una buona organizzazione dei servizi regionali che utilizzi al meglio tutti gli strumenti di lavoro a distanza resi possibili oggi dalle tecnologie, queste politiche rischiano di partire con grave ritardo”.

“Parte dei settori economici dell’isola – queste ancora le loro parole – si reggono grazie alla disponibilità delle risorse erogate della Regione. Già in passato, non in presenza di un’emergenza così grave, la spesa aveva subito gravi ritardi. A questo scopo è fondamentale che la Giunta stabilisca un cronoprogramma delle liquidazioni da effettuare subito per limitare i danni economici che col protrarsi della emergenza epidemiologica potrebbero essere ancora più gravi”.

“Non sappiamo ancora per quanto tempo saranno necessarie le misure di contenimento della diffusione del coronavirus. Per questo motivo – concludono – la Regione deve riorganizzarsi con un modello temporaneo di funzionamento della macchina regionale che garantisca anche nei prossimi mesi la gestione dei procedimenti amministrativi, soprattutto quelli a cui sono legati servizi pubblici fondamentali e quelli relativi ai settori economici più esposti alla gravità del momento e che necessitano di supporto immediato per non crollare già nei prossimi mesi”.