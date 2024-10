“In questo particolare momento di grande emergenza è nostro dovere, e non solo istituzionale, attivare tutte quelle misure necessarie per aiutare l’economia dell’isola in tutti i suoi settori”.

Questo l’appello lanciato dai Consiglieri regionali del Partito Democratico che aggiungono: “Sarà inevitabile, quello del coronavirus sarà un “periodo storico” che colpirà la società in tutti i suoi settori, l’economia in particolare subirà un forte rallentamento, e le prime avvisaglie si stanno già registrando, gli operatori turistici stanno ricevendo le prime cancellazioni da parte dei turisti, il settore dei trasporti, già pesantemente in crisi a causa della continuità marittima e aerea, è strettamente legato al settore del turismo, gravissima sarà la situazione del settore enogastronomico, le esportazioni avranno un calo esponenziale”.

“A questo scenario poco edificante – sottolineano –, una prima ed urgente misura da attivare, per cercare di arginare il più possibile il crollo dell’economia, è sostenere le imprese che hanno sede legale, amministrativa ed operativa in Sardegna, prevede l’esenzione dell’Irap per il 2020, è un beneficio questo che consentirà alle imprese di fronteggiare l’ulteriore e più preoccupante periodo di crisi al quale stiamo andando incontro e che colpirà fortemente il nostro tessuto economico”.

“Insomma – concludono – l’impatto del coronavirus non tarderà a farsi sentire e noi, come istituzione e come classe politica, ci sentiamo responsabili per le nostre imprese ed ecco perché abbiamo individuato nell’esenzione dell’Irap, un primo e concreto sostegno ai settori produttivi che soffrono maggiormente questa crisi”.