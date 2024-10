“La manovra da 25 miliardi di euro, dei quali 20 a deficit, annunciata dal presidente del Consiglio Conte per fronteggiare l’emergenza Coronavirus è linfa vitale per i nostri lavoratori, artigiani ed imprese”.

È quanto sottolineano Paola Deiana, capogruppo in Commissione Ambiente del Movimento 5 Stelle e Ilaria Fontana, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera.

“Sempre più indicatori e ricerche, ultimo quello dell’Università la Sapienza, indicano come lo sviluppo insostenibile di questi decenni, abbia favorito tra l’altro lo sviluppo di emergenze come queste, ed il segretario generale delle Nazioni Unite Gueterres ha ricordato come la lotta al Coronavirus non deve distrarci dalla lotta ai cambiamenti climatici. Per questo – precisano le due parlamentari - le misure del Governo e questo difficile periodo della nostra storia devono servire per elaborare con positività e creatività scelte per una economia e una società ambientalmente sostenibili”.

"Affrontata la priorità di mettere in sicurezza sanità, famiglie e imprese, come giustamente evidenziato in Aula alla Camera dal nostro Capogruppo Davide Crippa, dobbiamo aprire una profonda riflessione nelle istituzioni e nel Paese sul modello che vogliamo costruire. Pensiamo a misure che vanno verso la transizione ecologica, come l’utilizzo dello smart working-telelavoro, l’agricoltura sostenibile a filiera corta, la promozione di trasporti collettivi come lo ‘Scuolabus’ elettrico o 'bicibus' e 'pedibus', l’efficienza energetica e la promozione sempre più larga della democrazia energetica tramite fonti rinnovabili, investimenti pubblici fondamentali nei Beni Comuni in sanità, l’istruzione, acqua e reti idriche” concludono Paola Deiana e Ilaria Fontana.