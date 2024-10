Il Ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia si inserisce in merito alle ordinanze firmate dal collega Roberto Speranza che, dopo aver bloccato i voli dal Bangladesh per l’alto numero dei contagiati, lo ha fatto anche oggi vietando l’ingresso e transito sul territorio nazionale di cittadini che negli ultimi 14 giorni sono stati in Armenia, Baharian, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Macedonia, Moldavia, Oman, Panama, Perù, Kuwait, Repubblica Domenicana.

“Continueremo a farlo per tutti i Paesi non in sicurezza – ha detto Boccia -, ma non daremo mai agli altri degli untori. Non faremo quello che è stato fatto a noi".