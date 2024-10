“Siamo molto preoccupati per tutte le associazioni e le società sportive presenti in Sardegna perché subiranno forti disagi a livello finanziario, visti tutti gli obblighi già assunti nei confronti di tecnici, atleti, fornitori di beni e servizi specifici per le attività”.

Sono queste le parole pronunciate dalla Consigliera regionale dei Progressisti che ha annunciato la presentazione, da parte del suo gruppo, di una mozione per discutere delle ripercussione che questa emergenza legata al Coronavirus sta causando allo sport sardo.

“È compito della politica esserci e avere uno sguardo lungo sulle gravi ripercussioni che questo momento emergenziale porterà con sé, sono momenti duri e difficili” dichiarano i Progressisti

La loro richiesta è quella che venga predisposta una misura straordinaria per tutte le società e associazioni sportive che dovranno ripartire

“Gran parte dei campionati e delle manifestazioni sportive – conclude la Orrù – sono oggi in una fase molto avanzata e rischiano di non poter terminare, rendendo impossibile il rispetto della norma, sia in termini sportivi che in termini di rendicontazione” insiste Orrù e conclude “chiediamo di assicurare un supporto psico-fisico anche ai cittadini, per affrontare con coraggio la ripartenza che ci auguriamo inizi presto grazie alla collaborazione di tutti”.