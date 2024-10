“Nel corso della videoconferenza di oggi, ho nuovamente rivolto al Governo, dopo un primo diniego nei giorni scorsi, la richiesta che vengano interrotti per 20 giorni i collegamenti con la nostra Isola, per meglio contrastare la diffusione del virus e per prevenire una possibile eccessiva pressione sulle nostre strutture sanitarie. Un estremo tentativo al quale il Governo ha nuovamente opposto un netto diniego. Ritengo tale misura assolutamente opportuna e non posso che rammaricarmi dell'esito negativo avuto”. Lo dichiara il Presidente della Regione Christian Solinas.

Immediate assunzioni di medici, infermieri e oss per fronteggiare emergenza. “Stiamo attivando ogni strumento, anche straordinario, nella nostra disponibilità per fronteggiare in modo efficace l’emergenza Covid-19, anche attraverso disposizioni straordinarie per la salvaguardia della salute pubblica”. Lo afferma il presidente della Regione Christian Solinas commentando la deliberazione odierna della Giunta Regionale, che riunita a Villa Devoto, ha approvato un piano straordinario di assunzioni nella sanità. Medici, infermieri e oss saranno assunti immediatamente a contratto libero professionale a tempo determinato (tranne gli oss, che saranno assunti attingendo dalle graduatorie). La delibera, chiarisce il Presidente, consente di superare il piano di fabbisogno regionale.

Il personale medico sarà assunto a contratto anche attingendo dalle graduatorie di precedenti concorsi. Saranno contrattualizzati specialisti in anestesia, infettivllogia, cardiologia, pneumologa, medicina d'urgenza e tutte le figure che si renderanno necessarie, nel numero che si renderà necessario.

Il Presidente Solinas raccomanda a tutti i cittadini la rigidissima osservanza delle norme di comportamento utili a prevenire la diffusione del virus.