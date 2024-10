La liquidazione dell’intera borsa di studio Ersu a favore degli studenti universitari è la richiesta che i Consiglieri regionali della Lega Dario Giagoni, Michele Ennas, Annalisa Mele, Pierluigi Saiu, Michele Ennas, Ignazio Manca, Sara Canu e Andrea Piras hanno chiesto alla Regione attraverso una mozione.

Il motivo è, come hanno rimarcato i presentatori, quello di dare una “Misura di sostegno per le famiglie e per gli affittuari per fronteggiare la crisi provocata dall’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19.

L’obiettivo dei Consiglieri della Lega è quello che i presidenti dell’Ersu di Cagliari e di Sassari garantiscano l’erogazione del contributo per il sostegno alla locazione degli studenti universitari “Anche in presenza di un contratto di locazione regolarmente firmato inferiore ai 10 mesi previsti dal bando”.

Inoltre è stata chiesta anche l’istituzione di un fondo per partecipare alle spese di affitto da destinare agli studenti universitari che non beneficiano di contributi Ersu, “Che siano in regola con i corsi e, soprattutto, – concludono – che rispondano a dei requisiti di necessità economica cosi come previsto nei bandi Ersu”.