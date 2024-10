La Segretaria della sezione di Porto Torres, Ilaria Faedda, ha voluto lanciare un appello alle forze politiche e civiche della città in questo periodo di emergenza dettato dalla diffusione del Coronavirus.

La sua proposta è quella di costituire una piattaforma di discussione per proporre idee e soluzioni politiche per il post emergenza.

“Attualmente è di primaria importanza affrontare l’emergenza sanitaria senza però dimenticare che una volta superata, e ci auguriamo che questo accada al più presto, s i deve andare avanti e non bisogna trovarsi impreparati”, queste le sue parole”, queste le sue parole.

“Chi ha un ruolo politico – aggiunge – ha il dovere di assumere decisioni di grandi responsabilità, e dare strumenti e risposte in tempi brevi per la risoluzione di queste esigenze è indispensabile. Servono infatti azioni concrete per tenere in vita le attività, servono strategie comuni, serve reagire per non cadere nella rassegnazione collettiva”.

“Siamo sicuri – conclude la Faedda – che la nostra proposta verrà accolta con responsabilità da tutti coloro che hanno a cuore il futuro della nostra città e dei suoi cittadini. È il momento di remare tutti nella stessa direzione”.