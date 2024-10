“Procedere quanto prima con la sanificazione delle strade e dell’arredo urbano, tutti i giorni e in tutta la città”, è la richiesta inoltrata al Sindaco dai consiglieri comunali Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi.

“Pur restando nell’alveo dei decreti del Governo chiediamo – questo il loro appello –, attraverso un’ ordinanza del Sindaco, che si limitino gli orari di apertura fino alle 18, ad esclusione davvero dei servizi pubblici essenziali, per attività come i tabacchi, le edicole, profumerie, tintoria, ferramenta, e altri, garantendo in ogni caso il servizio fino alle 18 e tutelando maggiormente la salute di tutti. “Contribuire a non diffondere il virus è la priorità in questo momento”.

Per loro è fondamentale la presenza di una task force unitaria “Che informi sistematicamente sulle misure relative alla salute e all’economia, facendo conoscere ai cittadini tutte le opportunità dei decreti del Governo, delle delibere e dei decreti regionali, delle disposizioni comunali finalizzate a venire incontro alle esigenze di liquidità e di ristoro delle famiglie e delle imprese in un momento eccezionale di emergenza e di crisi, a cominciare dall’accoglimento della nostra richiesta di sospensione dei tributi locali e dimezzamento di Tari e tariffe suolo pubblico per chi è stato costretto a chiudere per decreto”.