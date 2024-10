“Dare supporto alle imprese sarde dell’agricoltura e della pesca, già in profonda crisi, che data la sopraggiunta emergenza da Covid-19 vedono rallentare l’attività per via delle limitazioni nei trasporti di merci e persone, con conseguente paralisi del mercato e contrazione di vendite e acquisti”.

È questa la motivazione con la quale i Consiglieri regionali del Partito Democratico, Liberi e Uguali e Progressisti hanno deciso di presentare una mozione per, spiegano, “Attivare un complesso di azioni e strumenti di sostegno atti a garantire il funzionamento dell’attività nel comparto primario”.

Tra le loro richieste alla Giunta regionale, procedere al saldo delle misure del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, anticipare le domande 2020, il pagamento delle calamità naturali 2017 e 2018 e intervenire sulle anticipazioni del premio unico

Inoltre, secondo il loro punto di vista, è necessario attivare “Coupon/buoni che i turisti italiani possano utilizzare a copertura parziale delle spese sostenute presso le strutture agrituristiche e agroittici in Sardegna, la promozione di iniziative volte alla partecipazione delle scuole sarde a visite guidate nelle fattorie didattiche”.