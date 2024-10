È l’hashtag #NonèUnaPasseggiata l’iniziativa dei Riformatori sardi per sensibilizzare la popolazione sul grave rischio che si corre se non vengono rispettate le normative governative e regionali in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus.

“Le ultime notizie su quanto stiamo vivendo sono drammatiche, due morti in Sardegna nella giornata di ieri – ha dichiarato il coordinatore regionale Aldo Salaris -. La macchina regionale è in moto e stiamo cercando di fronteggiare la situazione con ogni mezzo e ogni strumento a nostra disposizione. Per questo, vista la situazione di totale emergenza, chiedo a tutti, al di la delle interpretazioni dei decreti, di fare ognuno la propria parte e restare chiusi in casa”.

“Tutti vorremmo fare una passeggiata all’aria aperta – conclude ma dobbiamo pensare che c’è chi sta lottando per noi e per la nostra salute; medici, infermieri e chiunque stia lavorando per garantirci i servizi essenziali. Per non creare caos, non intasare gli ospedali e lasciare spazio a chi dovesse avere realmente bisogno, per sconfiggere il virus ed evitare che altre persone possano infettarsi, è necessario stare a casa. #NonèUnaPasseggiata, teniamolo a mente”.