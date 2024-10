Abbandonare le contrapposizioni tra maggioranza e opposizione e lavorare uniti per il bene di Alghero in questo periodo di emergenza coronavirus.

È questo il concetto ribadito dai consiglieri di maggioranza Nina Ansini, Nunzio Camerada, Monica Pulina, Roberto Trova, Alberto Bamonti, Christian Mulas e Maurizio Pirisi

“L’Amministrazione – queste ancora le loro parole – sta lavorando su tutti i fronti, nessuno escluso, ed è quanto si aspettano i cittadini. Lo si sta facendo seguendo le indicazioni del Governo nazionale, della Regione ed in stretta collaborazione con la Prefettura, l’Amministrazione provinciale e, attraverso l’Anci, con tutti i comuni della Sardegna. È necessario che tutti svolgiamo il nostro ruolo, cittadini e amministrazioni pubbliche, con senso di responsabilità, di solidarietà e di rispetto, soprattutto verso coloro i quali mettono a rischio la propria incolumità per consentirci di superare indenni questa emergenza”.

Ci riferiamo in particolare – proseguono – ai nostri sanitari che combattono in prima linea e con i maggiori rischi per la sicurezza e la salute di tutti noi, ma anche a chi lavora a contatto con il pubblico nei market, nei negozi di alimenti, nelle farmacie e nei servizi in generale che devono rimanere aperti in quanto essenziali per la vita di tutti i giorni”.

“Apprezziamo quindi – concludono – l’impegno di tutti i consiglieri comunali che vogliono contribuire con le proprie proposte, ma soprattutto con la collaborazione a diffondere tra i cittadini e le imprese le informazioni che l’Amministrazione sta divulgando con tutti i mezzi a disposizione, provenienti da Governo, Regione altri soggetti istituzionali impegnati nell’emergenza. Il Sindaco Mario Conoci, così come già fatto negli incontri svolti con i capigruppo consiliari, continuerà a informare sulle attività svolte e in corso ed allo stesso tempo a recepire tutti i suggerimenti, compatibili con le disposizioni in essere, da qualunque parte provengano”.