Una tempestiva riorganizzazione dell’Ufficio programmazione presso le strutture comunali a Sant’Anna e l’istituzione di uno sportello Europa al fine di comunicare le opportunità rappresentate dai fondi europei al cittadino è la richiesta formulata dal Circolo “Tricolore” di Fratelli d’Italia Alghero.

“Le parole chiave – spiegano – per guardare con fiducia, ottimismo e speranza al rilancio del nostro territorio e della nostra bellissima città”

Per gli esponenti del circolo “I fondi e i programmi europei rivestono per lo sviluppo di un Comune come Alghero un’importanza fondamentale, specialmente in un’ottica di medio-lungo periodo, e necessitano di una programmazione puntuale”.