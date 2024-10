Inserire nel modulo di autocertificazione la frase : "di non risultare attualmente positivo...” al posto della dicitura ".. di non essere risultato positivo..", è la richiesta formulata dal circolo di Fratelli d’Italia “Audax” di Sassari alle istituzioni.

Ciò, spiegano gli esponenti, dopo le numerose segnalazioni arrivate da alcuni cittadini. Sulla seconda frase, spiegano dal circolo “Audax”, “Si lascia intendere che sia stato già effettuato il tampone dal dichiarante e che questi sia già a conoscenza del risultato”

L’obiettivo della modifica è quello di non rischiare “Così di rilasciare una eventuale falsa dichiarazione, agli organi preposti al controllo”.

“Alla luce poi delle ultime ordinanze del Sindaco Campus – concludono –, concordiamo sulla decisione che riguarda la chiusura degli esercizi commerciali la domenica, e soprattutto su quella che di fatto ordina il blocco delle passeggiate benché in solitaria, oltre che della pratica dell’ attività fisica all’ aria aperta, non potendo non notare e sottolineare, come tali decisioni, vengano ogni giorno sposate da un numero sempre maggiore di sindaci e presidenti di regione e del governo nazionale”.